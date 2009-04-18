Сомалийские пираты захватили бельгийское судно
15:49, 18 апреля 2009Общество
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... с 10 членами экипажа
Кризисный центр бельгийского правительства сообщил о захвате бельгийского судна сомалийскими пиратами.
Судно-землечерпалка с 10 членами экипажа на борту (среди них два бельгийца) подало сигнал бедствия сегодня утром в субботу, когда оно находилось в 600 км от побережья Сомали, направляясь на Сейшеллы.
С тех пор связаться с судном не удается, а снимки со спутника показывают, что оно не движется, сообщает Reuters .
Корабль Pompei принадлежит компании Jan de Nul.
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