Сомалийские пираты захватили бельгийское судно

Кризисный центр бельгийского правительства сообщил о захвате бельгийского судна сомалийскими пиратами.

Судно-землечерпалка с 10 членами экипажа на борту (среди них два бельгийца) подало сигнал бедствия сегодня утром в субботу, когда оно находилось в 600 км от побережья Сомали, направляясь на Сейшеллы.

С тех пор связаться с судном не удается, а снимки со спутника показывают, что оно не движется, сообщает Reuters .

Корабль Pompei принадлежит компании Jan de Nul.