На Житомирщине 13-15 сентября состоятся антитеррористические учения

В Житомирской области 13-15 сентября состоятся антитеррористические учения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Антитеррористические учения пройдут на территории Житомира и области. Тренировки, которые состоятся в условиях максимально приближенных к реальным, организует Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Житомирской области при участии Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, пограничников и ВСУ. Управление СБУ в Житомирской области призвало жителей, проживающих в районе проведения учений, с пониманием отнестись к возможным неудобствам и сохранять спокойствие.

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«В случае обнаружения подозрительных предметов или получении информации относительно противоправных действий неизвестных лиц, просим незамедлительно сообщать правоохранителям по телефонам (0412) 47-21-25 и (096) 563-02-07 (дежурный УСБУ) или 102»,- отмечают в СБУ.