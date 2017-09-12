Журналисты показали сепаратистскую литературу в книжном магазине Рады (видео)

В книжном магазине парламента можно купить сепаратистские книги. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Самый популярный здесь - партийный обкомовец, заместитель отдела пропаганды в советское время Георгий Крючков. Здесь, на парламентской витрине, как минимум три его книги. Главная тематика книг - тоска по "советам".

Иногда он пишет в соавторстве с известным украинофобом - Дмитрием Табачником. Труды бывшего министра образования Табачника до сих пор, после побега, нарасхват в парламентской магазине.

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"Изюминка" магазина - труда идеолога "ДНР" Владимира Корнилова. Он тесно связан с депутатом российской Госдумы Константином Затулиным, также он - прилежный и последовательный "адвокат" российской агрессии на Донбассе. Сейчас Корнилов в Голландии, откуда всячески дискредитирует Украину.

"Не хватает разве что книги "Факел Новороссии" террориста Павла Губарева", - подытожили журналисты "Грошей".

Ранее СМИ писали, что Рада потратила 1,3 млн грн на перенос стационарной экспозиции "Флаг Украины". Работы по его переносу с второго этажа на лестницу между первым и вторым этажом парламентских кулуаров по документам провели как "капитальный ремонт и реставрацию".