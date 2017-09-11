"Держала в камере пыток и насиловала": звезда 90-х призналась о зверствах собственной матери

Ирландская певица Шинейд О'Коннор шокировала новыми подробностями о своей непростой жизни. 50-летняя звезда решилась рассказать о своем трудном детстве. Об этом сообщают в Yahoo.

В откровенном интервью для программы "Доктор Фил", полный выпуск которой выйдет 12 сентября, певица призналась, что ее родная мать Мари О'Коннор держала юную Шинейд в камере пыток и насиловала ее.

"Она устроила камеру пыток. Она из тех, кому нравится мучить тебя", – заявила О'Коннор о матери, которая погибла в автокатастрофе, когда Шинед было 19 лет.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее звезда 90-х рассказала о желании покончить с собой.