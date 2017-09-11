"Держала в камере пыток и насиловала": звезда 90-х призналась о зверствах собственной матери
15:51, 11 сентября 2017Общество
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В откровенном интервью для программы "Доктор Фил", полный выпуск которой выйдет 12 сентября, певица призналась, что ее родная мать Мари О'Коннор держала юную Шинейд в камере пыток и насиловала ее.
Шинейд О'Конор / Twitter
Ирландская певица Шинейд О'Коннор шокировала новыми подробностями о своей непростой жизни. 50-летняя звезда решилась рассказать о своем трудном детстве. Об этом сообщают в Yahoo.
В откровенном интервью для программы "Доктор Фил", полный выпуск которой выйдет 12 сентября, певица призналась, что ее родная мать Мари О'Коннор держала юную Шинейд в камере пыток и насиловала ее.
"Она устроила камеру пыток. Она из тех, кому нравится мучить тебя", – заявила О'Коннор о матери, которая погибла в автокатастрофе, когда Шинед было 19 лет.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее звезда 90-х рассказала о желании покончить с собой.
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