Звезду 90-х забрали в больницу после публичного признания о желании покончить с собой
Артистка находится в одной из лечебниц американского штата Нью-Джерси.
Ирландскую певицу Шинейд О’Коннор положили в больницу после того, как в опубликованном в Facebook видео она пожаловалась на депрессию и суицидальные мысли, сообщает The Independent.
50-летняя артистка находится в одной из лечебниц американского штата Нью-Джерси. После публикации в социальной сети и резонанса в СМИ у мотеля, где она живет, стали собираться поклонники, желающие помочь своему кумиру. Запись в Facebook появилась 4 августа.
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Артистка, у которой диагностировано биполярное расстройство, со слезами на глазах призналась, что чувствует себя абсолютно одинокой и что ее семья относится к ней «как к дерьму». «Сейчас я живу в мотеле на окраине Нью Джерси. У меня нет никого кроме моего доктора, моего психиатра — лучшего человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чертова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент», — отметила 50-летняя исполнительница.
Это уже не первый раз, когда О’Коннор говорит о желании покончить с собой. В ноябре 2015 года она сообщила в Facebook, что приняла смертельную дозу некоего лекарства.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, мировая популярность пришла к ней в 1990-х после исполнения песни Принса. Всего О'Коннор записала 10 сольных альбомов. Певица известна скандальными поступками: в 1992 году на телешоу Saturday Night Live в знак протеста против сексуальных домогательств в католической церкви она разорвала фотографию папы Иоанна Павла II. При этом на репетиции выступления О'Коннор держала в руках фото ребенка беженцев.