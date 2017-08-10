Звезду 90-х забрали в больницу после публичного признания о желании покончить с собой

Ирландскую певицу Шинейд О’Коннор положили в больницу после того, как в опубликованном в Facebook видео она пожаловалась на депрессию и суицидальные мысли, сообщает The Independent.

50-летняя артистка находится в одной из лечебниц американского штата Нью-Джерси. После публикации в социальной сети и резонанса в СМИ у мотеля, где она живет, стали собираться поклонники, желающие помочь своему кумиру. Запись в Facebook появилась 4 августа.

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Артистка, у которой диагностировано биполярное расстройство, со слезами на глазах призналась, что чувствует себя абсолютно одинокой и что ее семья относится к ней «как к дерьму». «Сейчас я живу в мотеле на окраине Нью Джерси. У меня нет никого кроме моего доктора, моего психиатра — лучшего человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чертова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент», — отметила 50-летняя исполнительница.