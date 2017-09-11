В НАБУ пожаловались, что треть переданных ими в суд дел остается без рассмотрения

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что из 86 дел, переданных НАБУ и САП в суд, решения приняты только по 23, а в законную силу вступили 17 обвинительных приговоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, большинство из вынесенных обвинительных приговоров - это соглашения о признании виновности.

В ведомстве напомнили, что 1 сентября в законную силу вступил приговор в отношении Алихмана Ахмедова, который исполнил роль посредника в получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого городского суда Луганской области.

«Среди наиболее резонансных дел, досудебное расследование по которым уже завершено, следует отметить производства, связанные с хищением средств государственных предприятий ПАО «Укргаздобыча», ГП «Электротяжмаш», ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ), ОАО«Одесский припортовый завод» (ОПЗ)», - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что судебное разбирательство еще не начато по трети дел, по которым детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в судебные инстанции.

Среди основных причин «затягивания» рассмотрения в ведомстве называют проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей, неявки стороны защиты и тому подобное. Например, в производстве по факту предоставления неправомерной выгоды военному прокурору Южного региона Украины, запланированном на 19 августа, подготовительное заседание не состоялось. Следующее же назначили через 2 месяца - на 18 октября.

«Существуют и «дела-рекордсмены», рассмотрение которых по сути за более чем полтора года не начато. Так, в течение 16 месяцев суд не начинает слушания дела по факту незаконного влияния на министра экономического развития и торговли. Следующее судебное заседание назначено на 26 сентября, предварительное же не состоялось по причине неявки стороны защиты», - заметили в НАБУ.