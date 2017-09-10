Фильм "Форма воды" получил главную награду на Венецианском кинофестивале

Лента мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" ("The Shape of Water") получила высшую награду на Венецианском кинофестивале - "Золотого льва". Объявление победителя 10-дневного фестиваля состоялось в субботу, 9 сентября. Впервые главный приз фестиваля получила лента режиссера из Мексики, как пишет DW.

Фэнтезийная мелодрама "Форма воды" рассказывает историю любви между девушкой и существом-амфибией. Сказочная притча о любви воспроизводит параноидальные настроения "холодной войны" в Америке 1960-х годов.

Подобным образом дель Торо уже смешивал сказку и реальность в трилогии про гражданскую войну и фашизм в Испании, в частности, в историческом фэнтези с элементами ужаса "Лабиринт фавна" ("Pans Labyrinth").

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Особый приз жюри получила лента "Фокстрот" ("Foxtrot") израильского режиссера Самуэля Маоза, произведенная в копродукции Израиля, Франции и Германии. Приз за лучшую режиссуру получил француз Ксавье Легран за фильм-драму о разводе "Опекунство" ("Jusqu'a la Garde"/"Custody").

Награду за лучшую женскую роль получила Шарлотта Рэмплинг, которая снялась в итальянской картине "Анна" ("Hannah"). За лучшую мужскую роль приз получил Камел Эль Баша, который сыграл в фильме "Обида" ("The Insult").

Всего в конкурсной программе 74-го Венецианского кинофестиваля принимала участие 21 кинокартина. Впервые за последние 11 лет жюри Венецианского кинофестиваля возглавляла женщина - голливудская актриса Аннетт Бенинг.