Горган выплатил 600 тысяч гривень стипендий лучшим спортсменам Киевщины

Председатель Киевской областной государственной администрации (КОГА) Александр Горган вручил стипендий лучшим спортсменам и тренерам региона в размере до 20 тысяч гривень. Об этом руководитель области заявил во время торжественного мероприятия по случаю Дня физической культуры и спорта в Украине.

Читайте такжеГлава Киевской области назвал цифры масштабных хищений областного бюджета

Награды от губернатора получили самые достойные представители различных видов спорта: Андрей Яценко (вольная борьба), Иванна Березовская (сумо), Алина Шух (легкая атлетика), Иван Семикин (гребля на байдарках и каноэ), паралимпийки Александра Кононова (лыжные гонки и биатлон), Наталья Езловецкая (легкая атлетика) и другие спортивные таланты Киевщины.

"Стипендии в размере от 4,5 до 20 тысяч гривень выплачены 61 спортсмену и тренеру в зависимости от уровня достижений. К сожалению, эти стипендии не смогут кардинально улучшить ситуацию с состоянием спорта в области, но это реальная и ощутимая поддержка наших спортсменов уже сегодня. Со своей стороны, мы предпринимаем ряд шагов, чтобы постепенно улучшить положение дел в регионе. Начиная от этих стипендий и продолжая проверкой состояния объектов спортивной и социальной инфраструктуры. И несмотря на тяжелое экономическое положение, спорт необходимо развивать", – заверил Александр Горган.

При этом Горган подчеркнул, что объекты спортивной инфраструктуры наравне со школами, садиками и больницами не строятся и не ремонтируются в полном объеме не только из-за экономического кризиса, но и из-за коррупционных схем и воровства на областном уровне.

"По результатам проверки мы выяснили, что из-за разворовывания сотен миллионов гривен бюджетных средств в области не отремонтированы десятки больниц, школ, садиков и парков. На все эти объекты выделили деньги, которые были просто украдены у жителей области. Мы плотно сотрудничаем с силовыми органами, чтобы по всем результатам нашей проверки люди, вина которых будет доказана, в установленном законом порядке понесли ответственность", – заявил Александр Горган.