Кличко инициировал системные "чистки" коррупционеров в столице - эксперт

Киевские власти начали системную "чистку" города от коррупционеров. Об этом заявил политический эксперт Владимир Макаровский, комментируя недавние задержания коррупционеров, которые проводились при поддержке мэра Киева Виталия Кличко совместно с правоохранительными органами столицы.

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«За последний месяц киевская администрация вместе с правоохранителями провела уже третью операцию по задержанию сотрудников КГГА и Киевсовета за взятку. Похоже, мы наблюдаем за началом обещанной мэром Кличко системной чистки города от коррупционеров", — отметил Макаровский.

Напомним, во вторник, 5 сентября, Киевская городская государственная администрация сообщила об очередном задержании чиновников, пойманных на взятке. В частности, был задержан начальник Управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игорь Сабадах, а также его подельник — заведующий хозяйством подконтрольного коммунального предприятия «Госпкомобслуживание».

Операция проводилась Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА совместно с Управлением защиты экономики КГГА и Нацполицией под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

За последнее время это уже как минимум третий случай удачного взаимодействия киевской власти и правоохранителей в сфере борьбы с коррупцией. Антикоррупционная «зачистка» началась в разных департаментах КГГА и коснулась также Киевсовета. Так, еще 24 июля стало известно о задержании взяточника, получавшего неправомерную выгоду за «крышевание» нелегальных МАФов. Подозреваемый — заместитель начальника коммунального предприятия «Киевское наследие» — был пойман на горячем сотрудниками управления Департамента защиты экономики в городе Киеве совместно с Прокуратурой Автономной Республики Крым и с управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского горсовета.

Тогда же в КГГА пообещали, что не намерены останавливаться, и продолжат «чистку рядов» от взяточников и коррупционеров, признав, что среди представителей власть города на разных уровнях еще остались люди, падкие до неправомерной выгоды.

Следующий эпизод борьбы властей Киева с коррупцией произошел менее чем через месяц — 18 августа. В этот день оперативниками Управления защиты экономики в городе Киеве, Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователями Прокуратуры АРК, при содействии Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата КГГА был задержан во время получения взятки председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей учебных заведений города Киева.

При этом в Генпрокуратуре отмечают, что антикоррупционные мероприятия проходят при активной поддержке мэра Киева Виталия Кличко. В частности, 5 сентября об этом в своем Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Среди задержанных — двое должностных лиц КГГА: заведующий хозяйством КП «Госпкомобслуживание» и начальник Управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета. Они задержаны в рамках совместных с мэром Киева действий по противодействию коррупции», — подчеркнул Луценко.​