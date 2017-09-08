В Одессе дайверы-инвалиды провели совместное погружение с прибывшими на эсминце итальянскими военными (видео)

Одесские дайверы с ограниченными возможностями и итальянские моряки провели совместное погружение.

С 4 по 7 сентября в Одессе находился эсминец ВМС Италии "Луиджи Дуранд де ла Пенне". Рано утром в четверг, 7 сентября, эсминец отправился в Варну (Болгария) и Аксазу (Турция). Заход в акваторию Одесского порта - это запланированная остановка эсминца в маршруте учебной практики курсантов 2-го курса Академии ВМС Италии, сообщает trassae95.com.

На борту корабля находятся 88 курсантов 2-го курса Академии ВМС Италии, которые отрабатывают интенсивную учебную программу по навигации и безопасности морских операций, а также получают первый опыт пребывания на боевом корабле.

За время пребывания эсминца в Одессе корабль посетили более двух тысяч одесситов и гостей города.

В целях целью углубления сотрудничества офицеры ВМС Италии провели занятие с членами Одесского дайвинг-клуба для людей с ограниченными физическими возможностями. Совместное погружение состоялось 6 сентября 2017 года в районе траверса №16 на пляже "Дельфин".