Плантации конопли на Днепропетровщине показали с высоты птичьего полета (фото, видео)

Сотрудники полиции по противодействию наркопреступности в Днепропетровской области совместно с аэроразведкой обнаружили на сельскохозяйственном поле участки с каннабисом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы НП Вячеслав Аброськин.

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"Совместно с аэроразведкой полиции на сельскохозяйственном поле обнаружили 36 отдельных участков (50 на 100 метров), где выращивали каннабис (от 70 до 120 шт, всего 3133 шт). Установлен и уже задержан гражданин, 1980 года рождения, который этот процесс организовал", - говорится в его сообщении.

"Аэроразведка Национальной полиции в действии. День второй. Днепропетровщина. Поля с канабисом", - так Аброськин подписал фото.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине мужчина выращивал коноплю и перебрасывал через забор тюрьмы.