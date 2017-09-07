В Житомире подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайским городом Шанглу

Сегодня, 7 сентября, в Житомирском городском совете торжественно подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между городом Шанглу (Китай) и Житомиром.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, соглашение предусматривает сотрудничество в сферах культуры, религии, телерадиовещания, телевидения, прессы и издания.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин поблагодарил представителей города Шанглу за сотрудничество и налаживание побратимских отношений между городами.

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«На протяжении последних двух лет Житомир активно сотрудничает с городами Китая. Культура и экономическое положение Китая вызывает уважение. Нам есть чему у вас учиться. Город Шанглу - очень далеко от Житомира. Однако я убежден, что мы будем сотрудничать под лозунгом: «Один пояс — один мир», - сказал Сухомлин.

Во время подписания соглашения заместитель генерального секретаря Народного правительства города Шанглу господин Сонг, в свою очередь, сообщил, что культурный обмен - это только начало сотрудничества между городами.

«Верю, что между нашими городами будет вечная дружба. Мы с нетерпением будем ждать представителей Житомира в нашем городе», - отметил господин Сонг.