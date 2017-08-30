В Житомире предпринимателей поздравили с профессиональным праздником

Житомирских предпринимателей поздравили с профессиональным праздником. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

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Как отмечается в сообщении, ежегодно в первое воскресенье сентября отмечается День предпринимателя. 30 августа согласно распоряжению Житомирского городского председателя «О награждении» за весомый вклад в социально-экономическое развитие города благодарностями исполнительного комитета награждены житомирские предприниматели: ПАО «Электроизмеритель», Украинская промышленная компания «Крок», ООО Пидкаура Валентина Владимировна, ФЛП Красавчикова Ирина Филипповна, ФЛП Спиновая Лариса Демьяновна, ФЛП Кордонская Наталья Леонидовна, ФЛП Могилец Михаил Леонидович, ФОП Лопоха Ольга Дмитриевна, ФЛП Ткаченко Яна Руслановна, ФЛП Хорошилова Валентина Александровна, а также ФЛП Тычина Владимир Андреевич.

Во время приветственного слова городской голова Сергей Сухомлин поблагодарил присутствующих за их работу для развития Житомира: «Этот год выдался для нас сложным. Я думаю, что та работа, которую вы делаете - это героический труд. Потому что у большинства предприятий сейчас на первом месте стоит даже не прибыль, а в первую очередь ответственность за тех людей, которые в них работают.Я искренне благодарю вас за ваш вклад в развитие нашего города»,- сказал он.