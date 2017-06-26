В полиции озвучили количество изъятых с начала года наркотиков

С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропных веществ.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

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«Результаты работы реформированного подразделения за пять месяцев уже превысили показатели за весь прошлый год. С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропов. За весь прошлый год эта цифра составила 1,8 тонны », - написал он.

Князев также напомнил, что сегодня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.