В полиции озвучили количество изъятых с начала года наркотиков
18:14, 26 июня 2017Общество
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С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропов.
Иллюстрация / REUTERS
С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропных веществ.
Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.
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«Результаты работы реформированного подразделения за пять месяцев уже превысили показатели за весь прошлый год. С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропов. За весь прошлый год эта цифра составила 1,8 тонны », - написал он.
Князев также напомнил, что сегодня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.
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