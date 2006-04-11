Пугачева таки вышла замуж за Галкина

Настоящую сенсацию сообщает "Комсомольская правда": по словам самых преданных фанатов Аллы Пугачевой, на днях прославленная певица вышла замуж за Максима Галкина. Слухи о том, что юморист сделал Алле Борисовной предложение, поползли еще в прошлом году – почти сразу же после того, как стало известно о разводе Примадонны с Филиппом Киркоровым. По данным источника издания, Пугачева тогда ответила своему фавориту согласием. Но парочка отрицала и продолжает отрицать свои намерения, появляясь при этом на всех светских тусовках исключительно вместе. На одной из таких вечеринок Алла Борисовна и вовсе заявила: "Я уже знаю, с кем проведу остаток жизни!" И посмотрела на Галкина. И вот, наконец, долгожданное известие сообщили всезнающие фанаты Пугачевой, которые постоянно дежурят у дома певицы. "Алла и Максим расписались в московском загсе, – заявили они. – Об этом знает лишь узкий круг людей". Эта информация, по данным газеты, появилась из близкого окружения певицы – от обслуживающего персонала. Сообщается, что бракосочетание Пугачевой и Галкина состоялось на прошлой неделе перед выходными, при этом парочка договорилась умалчивать и по возможности опровергать сей факт, пишет издание.

Утро. ру