Нацсовет по ТВ не нашел своего шефа, чтобы уволить
19:46, 14 апреля 2009Общество
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Уволили первого зама
|Игорь Курус
Об этом сообщается на официальном сайте Нацсовета по телерадиовещанию.
Открытым голосованием на эту должность назначен Андрей МИРОШНИЧЕНКО.
Вопрос о рассмотрении заявления Виталия ШЕВЧЕНКО об освобождении от должности председателя Национального совета перенесен в связи с его отпуском.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля В.ШЕВЧЕНКО объявил о намерении подать в отставку с должности председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Причину своего решения В.ШЕВЧЕНКО комментировать отказался.
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