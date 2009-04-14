Нацсовет по ТВ не нашел своего шефа, чтобы уволить

Члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сегодня на заседании удовлетворили заявление Игоря КУРУСА о его освобождении от должности первого заместителя председателя Национального совета.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацсовета по телерадиовещанию.

Открытым голосованием на эту должность назначен Андрей МИРОШНИЧЕНКО.

Вопрос о рассмотрении заявления Виталия ШЕВЧЕНКО об освобождении от должности председателя Национального совета перенесен в связи с его отпуском.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля В.ШЕВЧЕНКО объявил о намерении подать в отставку с должности председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Причину своего решения В.ШЕВЧЕНКО комментировать отказался.