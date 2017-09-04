Адвокаты пропавшего украинца Гриба допускают, что его могут пытать

Адвокат семьи пропавшего в Беларуси Павла Гриба Евгения Закревская обратилась в ЕСПЧ, поскольку из-за болезни пропавшего существует угроза его жизни в местах неволи на территории России, где он вероятно сейчас находится

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

"Мы обратились в Европейский суд по правам человека относительно применения срочных мер в порядке правила 39. То есть, мы считаем, что Российская Федерация нарушает такие права Гриба, как право на свободу и не подвергание пыткам", - заявила Закревская.

Она пояснила, что сейчас существует прямая угроза жизни Гриба, поскольку его диагноз "портальная гипертензия" предполагает ежедневный прием необходимых лекарств и специальную диету, без чего существует риск смерти.

Она также добавила, что Гриб уже 11 дней как исчез. Вероятно, он находится в следственном изоляторе УФСБ в Краснодарском крае РФ в г. Краснодар. На запрос в силовые структуры РФ ни адвокат, ни семья Гриба не получили никакого ответа.

Также Закревская заявила, что единственные официальные ответы получила от Госпогранслужбы Украины и от пограничников Беларуси: что он пересек границу с Беларусью, и в Беларуси пограничники его не задерживали, и он добрался до места назначения - города Гомеля.

Вместе с тем, отец Павла - Игорь Гриб рассказал, что скорее всего, пограничники соседней страны скрывают правду.

Он пояснил, что когда 25 августа приехал в Гомель искать сына, то сначала обратился к патрульным милиционерам. Когда они ввели на своем планшете в базе разыскиваемых лиц имя его сына, то он случайно увидел, что он разыскивается УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

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Однако впоследствии он получил от белорусских пограничников ответ, что его сына не задерживали.

Игорь Гриб делает из этого вывод, что его сын был в базе разыскиваемых лиц пограничной службы Беларуси, однако по каким-то причинам ему дали добраться до Гомеля, где, вероятно, он был задержан уже другими силовиками, скорее всего ФСБ РФ.

Кроме того, семья Гриба и его адвокат обратились к властям РФ с просьбой безотлагательно сообщить место содержания Павла Гриба, сообщить, в чем его обвиняют, какое у него состояние здоровья, обеспечить ему надлежащий медицинский уход, доступ к нему украинского консула и независимого адвоката.

От властей Беларуси они требуют обеспечить надлежащее расследование насильственного исчезновения Гриба и сотрудничество с силовыми структурами Украины по розыску и возвращению пропавшего в Украину.

От украинской власти они требуют добиться встречи Гриба с украинским консулом и/или уполномоченным ВРУ по правам человека.

Также Закревская добавила, что пока никакой информации от РФ в отношении пропавшего она не получила, несмотря на соответствующие обращения.

Белорусская же сторона пока лишь зарегистрировала заявление родственников о его исчезновении.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины ИгорьГриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании Павла Гриба под стражей в спецучреждениях в этой стране.

СМИ писали, что Павла Гриба могут содержать в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ.

30 августа заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что украинским дипломатам еще не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения Павла Гриба.