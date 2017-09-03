Выбежавшую на матче Украина-Турция активистку Femen задержали: адвокат рассказал подробности "голой" акции

Задержанную в Харькове активистку Femen Анджелину Диаш отпустили, составив на нее протокол. Об этом сообщил в Facebook адвокат активистки Ярослав Яценко.

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"Анжелину Диаш отпустили! После поднятия информационной волны и звонка на 102 и другие горячие линии, харьковские правоохранители, которые не привыкли к Femen, отпустили моих клиенток", – написал он.

Адвокат отметил, что на Диаш был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

До этого адвокат заявил, что Диаш задержали в Харькове предположительно сотрудники СБУ. Он не уточнил, кто задержан вместе с Диаш и что активистка Femen делает в Харькове.

Турецкое издание Haber İngiltere показало кадры, на которых активистка выбегает перед матчем в Харькове с надписью на груди "Эрдоган убийца".

"Копию протокола не дали. Подругу Анджелины держали в полиции вообще незаконно, она просто пришла в полицию спросить, что с Анджелиной. О преступлениях полицейских будут поданы соответствующие заявления. Обвинение в мелком хулиганстве Анджелина не признает", – заявил он.