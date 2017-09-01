Нравилось ли вам в школе? – опрос УНИАН

Сегодня 1 сентября, а, значит, в украинских школах начинается новый учебный год.

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Нынешние школьники испытывают разные эмоции по поводу обучения - кто-то считает его чуть ли не каторгой, кто-то откровенно скучает, а кто-то наоборот рвется к знаниям.

Впрочем, и для родителей это нелегкие времена - придется тратиться на подготовку ребенка к школе, а также вспоминать все то, что когда-то учил в школе, чтобы помочь своему чаду.

Поэтому по случаю 1 сентября УНИАН решил спросить у своих читателей, нравилось ли им в школе.