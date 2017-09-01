Нравилось ли вам в школе? – опрос УНИАН
11:46, 01 сентября 2017Общество
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1 сентября школьники по всей Украине снова идут в школу, а их родители готовятся вспоминать полученные когда-то в школе знания.
Или нравилось вам в школе / фото УНИАН
Сегодня 1 сентября, а, значит, в украинских школах начинается новый учебный год.
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Нынешние школьники испытывают разные эмоции по поводу обучения - кто-то считает его чуть ли не каторгой, кто-то откровенно скучает, а кто-то наоборот рвется к знаниям.
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Впрочем, и для родителей это нелегкие времена - придется тратиться на подготовку ребенка к школе, а также вспоминать все то, что когда-то учил в школе, чтобы помочь своему чаду.
Поэтому по случаю 1 сентября УНИАН решил спросить у своих читателей, нравилось ли им в школе.
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