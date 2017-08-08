Прокуратура повторно вызвала заместителя мэра Ирпеня Христюка для вручения подозрения

Прокуратура Киевской области вызывает первого заместителя ирпенского городского головы Дмитрия Христюка для вручения уведомления о подозрении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратурой Киевской области 1 августа 2017 года вызывался первый заместитель ирпенского городского головы Дмитрий Христюк на 07.08.2017 на 11:00 для проведения следственных действий с его участием по уголовному производству № 42016111200000878. Однако в указанное время Дмитрий Христюк в прокуратуру области не явился», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что, учитывая изложенное, Христюк, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, вызывается на 11 августа 2017 года на 11:00 в прокуратуру Киевской области «для вручения ему уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого по указанному уголовному производству».

Как сообщал УНИАН, 7 июня мэр города Ирпеня Владимир Карплюк заявил, что полиция проводит обыск в городском совете. «Каждый раз, когда я нахожусь в заграничной командировке (сейчас мы вместе с заместителями ирпенского городского головы Дмитрием Христюком и Натальей Семко находимся в служебной командировке в США), в городской совет Ирпеня приходит полиция с обысками. Сегодня в Ирпень приехали работники Обуховской полиции на основании постановлений Обуховского суда. В заказном характере этих обысков уже давно никто не сомневается», - написал в тот день мэр в Facebook.

По словам Карплюка, «работники полиции сообщили, что они думают, что Ирпенская городская власть ремонтировала дороги в городе и укладывала асфальт с возможной выгодой для себя».