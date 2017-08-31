Во Львове мрачный фасад школы превратили в разноцветное полотно (видео)

За кисти взялись и дети, и родители с учителями. И даже выпускники школы. Деньги на это собирали на конкурсах по благоустройству. А когда финансов не хватило, дети организовали ярмарки и продавали собственные изделия.

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Хоть рисунки сначала спланировали на бумаге, но потом уже на стенах начали фантазировать и импровизировать. На одной стене школьные художники изобразили город будущего, на другой - живописный Львов.