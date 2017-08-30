В Житомирской области участники АТО стали владельцами более 2,5 тысяч земельных участков

В Житомирской области участники АТО стали владельцами 2 тыс. 672 земельных участков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, на Житомирщине с момента введения инициативы об обеспечении земельными участками участники АТО оформили в собственность 2 тыс. 672 земельных участка общей площадью 2 тыс. 622 гектара.

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Непосредственно Главным управлением Госгеокадастра в Житомирской области за этот период выдано 1 тыс. 910 приказов об утверждении проектов землеустройства и передаче в собственность участникам АТО земельных участков общей площадью 2 тыс. 424,4 гектара. Органы местного самоуправления приняли 762 таких решения на земле общей площадью 197,6 гектара.

Наибольшее количество земельных участков передали в собственность военным в Житомирском (661 надел общей площадью 137,8 га), Чудновском (491 участок общей площадью 958,9 га) и Андрушевском (253 наделы общей площадью 486,1 га) районах Житомирской области.

На сегодня в главное управление Госгеокадастра в Житомирской области и органов местного самоуправления региона участники АТО подали 13 тыс. 882 заявления о предоставлении земельных участков в собственность. По результатам их рассмотрения военным предоставлено 7 тыс. 436 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земельных участков общей площадью 7 тыс. 309,8 гектара.