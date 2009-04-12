Писанки из коллекции Ющенко можно увидеть в Киеве

Выставка «Украинская писанка» открылась в воскресенье в национальном заповеднике «София Киевская» в Киеве, передает Радио Свобода.

Кроме собственно писанок из разных музеев Украины, на выставке есть также рушники, миски, посуда для выпекания пасхальных куличей из разных регионов страны.

Экспонаты из собственной коллекции предоставил для выставки и Президент Виктор Ющенко.

Выставка в Киеве продлится до 21 апреля.

Украинские православные и греко-католики в этом году празднуют Пасху 19 апреля.