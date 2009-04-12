Ющенко поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил ученых, конструкторов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником – Днем работника ракетно-космической отрасли.

Как сообщает официальный сайт Президента, в поздравлении сказано: «Ваш неутомимый, вдохновенный труд, высокий профессионализм и патриотизм создали надежный фундамент для утверждения Украины как одного из мировых лидеров в освоении космоса. Благодаря вашим достижениям, мощному научному и производственному потенциалу Украина осуществила успешный выход на рынки космических запусков, укрепила свой международный авторитет как высокоразвитое государство.

Общие тенденции мирового прогресса ставят перед отраслью новые задачи, требуют от вас качественно новых подходов. Передовые ракетно-космические технологии должны шире применяться в разных сферах производства и стать основой инновационного перевооружения национальной экономики».