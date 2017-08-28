Украинцы оказались одними из "лидеров" по числу нелегальных работников в Германии

В первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 тысяч производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, что на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило издание Welt am Sonntag (WaS) со ссылкой на данные Совместного центра анализа и стратегии в вопросах нелегальной миграции (GASIM), в который входят, в частности, федеральная полиция и министерство иностранных дел ФРГ, передает ТСН.

При этом количество новых производств в отношении людей, которые нелегально находятся и работают в ФРГ, выросло в этом году на 28 процентов и составила 941 дело.

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"Незаконно трудоустроены лица, которые нелегально находятся (в ФРГ. - Ред.), происходят преимущественно из десяти стран: Украины, Албании, Сербии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Македонии, Турции, Косово, Молдовы и Ганы", - говорится в материале Welt am Sonntag.

При этом издание не уточняет, сколько людей прибыло из каждой страны.

Рост количества производств еще не означает увеличение количества людей, нелегально работающих в Германии. Оно могло быть вызвано усилением контроля в этой сфере.

"Цифры растут, потому что таможня осуществляет контроль в борьбе против нелегального трудоустройства. Однако, с нашей точки зрения, этого недостаточно", - говорит глава отдела таможни в профсоюзе полиции Германии Франк Букенгофер.