Германия выделила еще один миллион евро для пострадавших от войны на Донбассе украинцев

Федеративная Республика Германия выделила еще один миллион евро для поддержки пострадавших от войны в Донбассе украинский. Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью посольства Германии в Украине.

В частности, в дипломатическом ведомстве заявили, что в этом году Германия снова предоставляет безвозвратные денежные средства размером в один миллион евро для поддержки гуманитарных мероприятий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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Поддержка осуществляется в рамках проекта «Защита и помощь внутренне перемещенным и другим уязвимым лицам, страдающим от кризиса в Украине». Помощь непосредственно направлена на те части населения, которые в значительной мере продолжают страдать от непрекращающегося конфликта в Восточной Украине, как, например, люди с ограниченными возможностями или внутренние переселенцы во временных приютах.

«Германия солидарно стоит на стороне Украины. Изо дня в день мы выступаем за прекращение конфликта в Восточной Украине. Солидарность означает также, что мы должны прагматично и быстро помогать людям, которые очень нуждаются в нашей помощи. Я рад, что мы можем анонсировать предоставление этой важной помощи непосредственно перед Всемирным днем гуманитарной помощи, который будет отмечаться 19 августа. Всемирный день гуманитарной помощи предостерегает нас, чтобы мы не ослабляли своих усилий по защите тех, кто в ней нуждается», - сказал посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Нынешний безвозвратный взнос Германии является продолжением ее прежней финансовой поддержки деятельности УВКБ в Украине. Предоставив только в 2017 году помощь в размере 25 млн евро, Германия сохраняет свою позицию важнейшего партнера Украины в сфере гуманитарной помощи.

В целом же по всему миру Германия оказывает поддержку проектам гуманитарной помощи на уровне 1,4 млрд евро.