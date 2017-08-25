"Даже за материнскими не обращалась": власти РФ отреагировали на жалобу Аллы Пугачевой о "маленькой" пенсии

Алла Пугачева удивила своих поклонников и чиновников странным заявлением на недавней свадьбе своего внука Никиты Преснякова. примадонна российской сцены заявила, что у нее маленькая пенсия.

"Дети мои, если что, звоните. Вы теперь самостоятельная семья. Вам теперь никакая помощь не нужна. Я так рада, пенсия же у меня маленькая. Но год еще протяну", - сказала она.

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В Пенсионном фонде России ответили на жалобу певицы. Ответ от ПФ РФ для Пугачевой получил московский таблоид "Комсомольская правда".

Глава департамента общественных связей ПФ Марита Нагога заявила, что "пенсия у Аллы Борисовны не три тысячи рублей (1,2 тыс. гривень) и не десять тысяч (4,3 тыс. гривень), а больше с учетом ее трудового стажа".

При этом точный размер пенсии певицы в ПФ назвать отказались, сославшись на запрет раскрывать персональные данные.

"Когда Алла Борисовна завершит трудовую деятельность, ей будет назначена особая социальная выплата и размер средств, которые она будет получать от пенсионного фонда, удвоится. Это касается всех наших заслуженных деятелей культуры", - добавила сотрудница фонда.

Более того, Нагога сообщила, что Пугачева до сих пор не обратилась за материнским капиталом.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Алла Пугачева заявила, что устала от всего и призналась, что теряет голос.