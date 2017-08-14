"Устала от всего этого": Алла Пугачева призналась, что теряет голос

Российская певица Алла Пугачева объяснила, почему в последние годы очень редко выступает. Как оказалось, 68-летняя певица теряет голос, сообщает "Дни.ру".

"Я теряю голос. Просто устала от всего этого", – призналась певица в программе "Сегодня вечером".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, что Пугачева посетила фестиваль "Жара" в Баку. Однако ей внезапно стало плохо и певица вынуждена была обратиться к врачам за помощью. А в июне у Пугачевой случился сердечный приступ.