В Одесской области нашли подводный спиртопровод из Молдовы в Украину (фото)

В Белгород-Днестровском Одесской области пограничники нашли на Кучурганском водохранилище шланг диаметром 32 мм, с помощью которого, вероятно, планировалось незаконное перемещение спирта. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину на направлении Днестровск - Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину », - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.

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«Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга - до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 м », - отметили пограничники.

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал УНИАН ранее, во Львовской области 21 августа обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод «Дружба», что привело к утечке нефтепродуктов и загрязнения поверхности земли площадью 30 кв. м.

21 августа поступило сообщение, что возле с. Рогизно Жидачевского района зафиксировано уголовное врезку в нефтепровод диаметром 700 мм «Броды - госграница» ПАО «Уктранснафта» филиал МН «Дружба».

При обследовании места врезки обнаружена утечка нефтепродукта, вследствие чего загрязнена поверхность земли на площади 30 кв. м.