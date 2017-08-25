В Одесской области нашли подводный спиртопровод из Молдовы в Украину (фото)
Однако, злоумышленники, установившие трубопровод, еще не успели им воспользоваться.
В Белгород-Днестровском Одесской области пограничники нашли на Кучурганском водохранилище шланг диаметром 32 мм, с помощью которого, вероятно, планировалось незаконное перемещение спирта. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
«Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину на направлении Днестровск - Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину », - говорится в сообщении.
Также отмечается, что правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.
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«Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга - до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 м », - отметили пограничники.
Правоохранители продолжают мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
Как сообщал УНИАН ранее, во Львовской области 21 августа обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод «Дружба», что привело к утечке нефтепродуктов и загрязнения поверхности земли площадью 30 кв. м.
21 августа поступило сообщение, что возле с. Рогизно Жидачевского района зафиксировано уголовное врезку в нефтепровод диаметром 700 мм «Броды - госграница» ПАО «Уктранснафта» филиал МН «Дружба».
При обследовании места врезки обнаружена утечка нефтепродукта, вследствие чего загрязнена поверхность земли на площади 30 кв. м.