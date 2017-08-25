Школьница в Винницкой области вытащила из реки 6-летнюю девочку (видео)

Школьница в Винницкой области вытащила из реки 6-летнюю девочку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Маленькая Снежана стояла на кладке, смотрела, как другие играли в воде, и вдруг поскользнулась и шлепнулась в воду. Не колеблясь ни секунды ей на помощь бросилась Настя Муха. 11-летняя девушка действовала очень профессионально, заявили спасатели, и считают, что Настя достойна звания "Герой - спасатель года".

Читайте такжеВ Одессе ночью из-за пожара в 16-этажном жилом доме эвакуировали 120 человек

Ранее во Франции проводник поезда принял актера за террориста и вызвал полицию.