Школьница в Винницкой области вытащила из реки 6-летнюю девочку (видео)
12:38, 25 августа 2017Общество
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11-летняя девушка действовала очень профессионально, заявили спасатели.
Школьница на Винничине вытащила из реки 6-летнюю девочку, пока взрослые только смотрели
Школьница в Винницкой области вытащила из реки 6-летнюю девочку. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Маленькая Снежана стояла на кладке, смотрела, как другие играли в воде, и вдруг поскользнулась и шлепнулась в воду. Не колеблясь ни секунды ей на помощь бросилась Настя Муха. 11-летняя девушка действовала очень профессионально, заявили спасатели, и считают, что Настя достойна звания "Герой - спасатель года".
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