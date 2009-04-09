Тимошенко проведет заседание Кабмина по вопросам космоса

20:40, 09 апреля 2009
Общество
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Премьер едет на "малую родину"

Завтра, 10 апреля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО совершит рабочую поездку в Днепропетровск, где состоится выездное заседание Кабинета министров по вопросам развития космической отрасли в новых экономических условиях.

Как сообщает Правительственный портал, в ходе поездки глава Кабмина также проведет встречу с работниками Государственного конструкторского бюро «Южное» им. М.Янгеля и Производственного объединения «Южный машиностроительный завод им. О.Макарова».

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