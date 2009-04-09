В Мариуполе гаишники стреляли по авто с 17-летним угонщиком

В Мариуполе Донецкой области сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить 17-летнего угонщика.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, получив сигнал об угоне автомобиля ВАЗ-21011, сотрудники ГАИ вскоре обнаружили его в центре города. Они попытались остановить машину, однако водитель на сигнал милиционеров не отреагировал. Он продолжал двигаться по улицам, нарушая правила дорожного движения и создавая аварийную обстановку. На большой скорости он вилял по дороге и шел на удар с патрульной машиной. Уже за городом, после многочисленных требований об остановке, инспектор дорожно-патрульной службы принял решение о применении табельного оружия. В районе Белосарайской косы милиционер сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем прострелил шины легковушки. Угонщик был задержан и доставлен в Жовтневый райотдел милиции.

Как выяснилось, через месяц задержанному исполнится 18 лет, но он уже имеет судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. Теперь за незаконное завладение транспортным средством в его отношении возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Прокуратурой города проведена проверка правомерности действий работников Госавтоинспекции. Прокуратура подтвердила, что сотрудники ГАИ действовали в соответствии с законом, нарушений нормативных требований с их стороны не выявлено.