OptiMeal стал официальным спонсором "Евро Дог Шоу – 2017"

С 24 по 27 августа в Киеве состоится международная выставка собак “Евро Дог Шоу – 2017”. Официальным спонсором мероприятия выступил производитель суперпремиального корма для животных OptiMeal. Специально ко дню выставки бренд подготовил презентацию новых продуктов для миниатюрных и малых пород собак OptiMeal Privilege. На стенде компании можно ознакомиться с новой линейкой кормов, задать вопросы экспертам, а также выиграть приятные подарки для своих домашних любимцев.

«Евро Дог Шоу – 2017» собрал гостей со всего мира, где авторитетная судейская коллегия оценивает породные качества европейской собачьей элиты. Научно-исследовательским отделом OptiMeal было доказано, насколько важно формирование крепкого иммунитета собак, особенно регулярно участвующих в выставках. Поэтому нутрициологами и ветеринарами OptiMeal был разработан уникальный комплекс, который поддерживает иммунитет животных, защищая их от негативного влияния внешних факторов.

Участие OptiMeal в престижной международной выставке – это не просто рекламная акция, но и возможность поделиться с аудиторией полезными лайфхаками по здоровому питанию для четвероногих любимцев.

- Здоровье и бодрое самочувствие собаки, как и человека практически полностью зависит от правильного питания. Формула OptiMeal обогащена иммуномодулирующими компонентами высочайшего качества: травами, ягодами, бетаглюканами MacroGuard, которые напрямую влияют как на местный так и на общий иммунитет животного. В 2007 году на производстве был внедрен стандарт ISO 22000, разработанный Международной организацией по стандартизации по безопасности пищевых продуктов для людей. OptiMeal рекомендуют многие ветеринары, а сама продукция получила наивысшую оценку в Голландском Институте Питания Животных и в Всеукраинской Гильдии Ветеринаров. При выборе того или иного корма мы предоставляем нашим клиентам расширенную консультацию и стараемся подобрать индивидуальный план питания для каждого питомца, - подытожила представитель OptiMeal, врач ветеринарной медицины Олеся Шморгун.

Напомним, что престижная выставка «Евро Дог Шоу – 2017» проходит ежегодно в одной из европейских столиц при поддержке международной кинологической Ассоциации. В этом году выставка пройдет с 24 по 27 августа в МВЦ «Киев Экспо Плаза».

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