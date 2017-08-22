Голландские блогеры сделали пародию на клип Дорна (видео)
16:01, 22 августа 2017Общество
571 0
House of Halo известны версиями клипов мировых знаменитостей, в частности, Кэти Перри, Мадонны, Бруно Марса, Леди Гаги, Джастина Бибера.
По их версии, героини ролика - девушки из группы поддержки - ругались на площадке / скриншот
На клип Beverly украинского певца Ивана Дорна сделали пародию. Авторы юмористической версии - блогеры House of Halo из Амстердама - вырезали из оригинальной версии клипа музыку.
Читайте такжеПародия на прерванное детьми профессора интервью BBC стала хитом в сети (видео)
По их версии, героини ролика - девушки из группы поддержки - ругались на площадке.
House of Halo известны версиями клипов мировых знаменитостей, в частности, Кэти Перри, Мадонны, Бруно Марса, Леди Гаги, Джастина Бибера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter