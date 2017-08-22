Голландские блогеры сделали пародию на клип Дорна (видео)

House of Halo известны версиями клипов мировых знаменитостей, в частности, Кэти Перри, Мадонны, Бруно Марса, Леди Гаги, Джастина Бибера.

На клип Beverly украинского певца Ивана Дорна сделали пародию. Авторы юмористической версии - блогеры House of Halo из Амстердама - вырезали из оригинальной версии клипа музыку. Читайте такжеПародия на прерванное детьми профессора интервью BBC стала хитом в сети (видео) По их версии, героини ролика - девушки из группы поддержки - ругались на площадке. House of Halo известны версиями клипов мировых знаменитостей, в частности, Кэти Перри, Мадонны, Бруно Марса, Леди Гаги, Джастина Бибера.

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