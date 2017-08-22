При мысли о будущем страны украинцы больше всего испытывают надежду - опрос

Основными чувствами, которые возникают в украинцев, когда они думают о будущем Украины, в 2017 году оказались надежда (47%), тревога (35%), оптимизм (21%) и страх (17%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве результатах опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива".

"Ощущение надежды превалирует во всех регионах, особенно на юге. Тревога также занимает второе по частоте упоминаний место во всех регионах, кроме Запада (в этом регионе на втором месте оказался оптимизм)", -замечают социологи.

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Отмечается, что за годы исследования (2002-2017) самый высокий уровень надежды и оптимизма был в 2005 году (соответственно, 61% и 34%).

В то же время наиболее высоким эмоциональным негативизмом отличался 2013 год: чувство надежды выразили 32%, безысходности - 18%, а оптимизма - лишь 14%.

Кроме того, согласно результатам опроса, рассуждая о своем будущем, самыми распространенными чувствами, возникающими у людей, являются: надежда (47%), тревога (30%) и оптимизм (26%).

Опрос проводился с 3 по 25 июля 2017 по квотной выборке, представляющей взрослое население, начиная с 17 лет. Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1,8 тыс. человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.