Антирекордсмен: на Тернопольщине перевозчику выписали штраф в €45 тысяч (фото, видео)

45 тысяч 526 евро 31 евроцент штрафа выписали в эти выходные на одном из пунктов взвешивания вблизи Тернополя. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в области.

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Отмечается, что антирекордсмен двигался по дорогам области с весом в 200 тонн. А в летнее время на территории Украины действуют ограничения движения большегрузных автомобилей общей массой свыше 24 тонны в жаркие дни летнего периода (при температуре 28 и более градусов по Цельсию) с 10.00 до 22.00 часов.

Запрет ввели, чтобы автодороги, покрытие которых под солнцем становится более эластичным, не разрушались. Кроме того, слишком нагруженные транспортные средства создают угрозу безопасности движения для других водителей и пешеходов.