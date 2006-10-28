Куда перенести столицу из Киева?

Севастополю объективно полностью по силам стать летней политической столицей Украины, это выгодно Украине, а Ялта здесь не должна обижаться, поскольку она в первую очередь культурный, туристический центр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам в Севастополе председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, отвечая на вопрос „Может Севастополь стать летней столицей Украины”. По мнению С.КУНИЦЫНА, Украина „в этом смысле заинтересована, должна быть заинтересованная в том, чтобы Севастополь, действительно, стал местом стратегических площадок для обсуждения геополитических, межнациональных, культурных, инновационных и других моделей развития не только самой страны, но и внутрирегиональной, межгосударственной политики, отношений по оси „Украина-ЕС”, „Украина-ЕЭП”, „Украина-Россия”, „Украина-Турция” и тому подобное”.

С.КУНИЦЫН поблагодарил политологов, Секретариат Президента, Кабинет Министров Украины, лично Андрея ЕРМОЛАЕВА (руководителя Центра социальных исследований „София”), как инициатора идеи „Севастопольського форуму-2006”, который вчера и сегодня проходит в городе. Председатель горгосадминистрации убежден, что форум станет постоянно действующим. По словам С.КУНИЦЫНА, ему понравилось, что „есть дискуссия, полярные точки зрения, вполне разновекторные выступления и разнополитические симпатии».

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ в интервью журналистам подчеркнул, что центральным мнением форума является то, что Украина немного зациклилась в вопросе противостояния „восток-запад”. Он отметил „а не подумать ли о том, как строить ось „юг-север” с точки зрения укрепления экономики Украины и укрепления взаимопонимания регионов?”. По его словам „прозвучал очень важный тезис о том, что будущее Украины будет зависеть от того, как будет развиваться региональная политика”. Как сказал В.САРАТОВ „региональная политика именно в Причерноморье может иметь еще и международный аспект, поскольку государства, имеющие выход к Черному морю, связаны между собой”.