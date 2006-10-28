За счет эффективности Украина может сократить 10 млрд. кубов газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК считает, что Украина в течение трех лет может высвободить 10 млрд. кубометров газа в потреблении, посредством повышения эффективности его использования. Об этом В.ГАЙДУК сказал в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№41, 28 октября-3 ноября 2006 года).

"Я убежден, что сейчас мы имеем уникальный шанс для такого шага и второй шанс представится весьма нескоро, поскольку трехлетнего перерыва между выборами в обозримой перспективе не предвидится. У нас есть временной лаг, который позволяет если не на сто процентов реализовать все задуманное, то как минимум пройти значимую часть пути и высвободить 10 млрд. кубов потребления посредством повышения эффективности использования газа", – сказал он.

Вместе с тем, В.ГАЙДУК считает, что "мы должны сложить ресурсы, перестроить коммунальное хозяйство, поставить в промышленность энергоэффективные технологии, показать бизнесу, что государство облегчает путь для внедрения энергосберегающих технологий".

"Параллельно мы также должны работать над диверсификацией источников поставки газа (но при этом не стоит думать, что они будут дешевыми), ведь основная задача, которую мы при этом решаем – это уменьшение зависимости от одного источника", – отметил он.

Также В.ГАЙДУК добавил, что "при консолидации всех политических сил этот шаг возможен. В таком случае политические риски должны разделить и власть, и оппозиция. Все должны понимать и принять четкую модель поведения, ресурсную цену вопроса и то, насколько быстро и слаженно мы готовы провести модернизацию всей экономики".

Справка УНИАН. Украина потребляет в год около 76 млрд. кубометров газа. В 2006 году газ в Украину поставляется по цене 95 долл. за тыс. кубометров, в 2007 году – будет получать по 130 долл. за тыс. кубометров.