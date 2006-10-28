У Севастополя нет альтернативы

У Севастополя нет другой альтернативы развития, как привлечение инвестиций, и в первую очередь частных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера вечером председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ во время открытия двухдневного «Севастопольского форума-2006» под названием «Южный вектор» внешнеполитической стратегии Украины».

Как добавил В.САРАТОВ, «главная проблема Севастополя и городского совета сегодня заключается в том, что все политические события, которые происходят в Украине, очень серьезно изменили структуру бюджета, и сегодня все местные бюджеты превратились в кассу по выплате помощи и тому подобное». По его словам, сегодня с существующей структурой городского бюджета развитие города невозможно. «Поэтому, как продолжил он, нам представляются крайне интересными те мнения, которые выскажут участники форума, потому что нет другой альтернативы развития Севастополя, как привлечение инвестиций, в первую очередь частных, потому что все другие источники в Украине... думаю, определенное время достаточно серьезно придется находить правильное соотношение между социальными выплатами и развитием».

По мнению председателя горсовета, этап прежнего развития города, когда он «активно просил помощи от государства, пройден». И государство, как сказал он, в определенных вопросах помогало. «Но, действительно, нужно думать о том, как развиваться. И может, именно на Севастополе хорошо было в хорошем смысле эксперементировать, потому что мы наименьший регион Украины, разные новшества интересно было бы попробовать на Севастополе», - отметил В.САРАТОВ.

По словам председателя горсовета, Севастополь имеет свои особенности, и первой такой особенностью является то, что он «единственный регион Украины, который функционирует вне законодательного поля Украины: сегодня в состав Севастополя входят 4 сельских совета, поселковый совет, город Инкерман, все время наш законодатель не дает возможности принять закон о Севастополе. Приходится искать выход из положения, а выход заключается в том, что, говоря модным сегодня словом, мы подписали универсал с горгосадминистрацией, в котором прописана главная мысль: все вопросы в городе должны решаться согласованно силами власти. Универсал этот работает, и все решения в Севастополе принимаются совместно администрацией и городскими властями», сообщил В.САРАТОВ.

«Вторая особенность заключается в том, что у нас базируется Черноморский флот России. И, честно говоря, в этом для Севастополя нет никакой проблемы, поэтому ответственно могу заявить: ЧФ РФ не принимает участия ни в каких политических событиях города, в то же время органически входит в хозяйственную жизнь города, у нас около 25 тысяч человек задействованы на предприятиях флота, и порядка 15 процентов налогов, которые имеет город, дает ЧФ РФ», - отметил он.

Как считает председатель горсовета, «именно в Севастополе, возможно, в отличие от других регионов Украины, вопросов нет, мы очень органически решаем все вопросы, при взаимном понимании обязанностей и ответственности сторон».

Сегодня форум продолжил свою работу. Во время утреннего заседания на тему «Южный вектор» внешнеполитической стратегии Украины: вызовы и возможности» будут доклады «Внешняя политика Евросоюза - перспективы «Черноморского измерения», «Южный вектор» евроинтеграционной стратегии Украины», «Морская доктрина Украины», «Формирование «Черноморского еврорегиона» - возможности и перспективы для Украины». После этого состоятся «круглые столы».

Организаторами «Севастопольского форума-2006» стали Украинский клуб и общественная организация «Севастопольский форум» совместно с Севастопольской городской государственной администрацией и городским советом, при поддержке Национального института стратегических исследований.