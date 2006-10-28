Президент предлагает ВР разрешить филиалы иностранных банков, при 6 условиях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Верховной Раде Украины разрешить иностранным банкам открывать филиалы в Украине.

Соответствующий проект закона, зарегистрированный 20 октября №2402, содержится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Законопроектом, в частности, предусмотрено, что филиалы иностранных банков, которые созданы и действуют на территории Украины в соответствии с положениями Закона Украины "О банках и банковской деятельности", входят в состав банковской системы Украины.

Законопроект устанавливает исключительный перечень условий, при которых иностранный банк имеет право на открытие в Украине своего филиала. Такими условиями являются:

1) государство, в котором зарегистрирован иностранный банк, относится к государствам, принимающим участие в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также сотрудничает с Группой по разработке финансовых мероприятий в борьбе с отмыванием денег (FATF);

2) банковский надзор в государстве, в котором зарегистрирован иностранный банк, отвечает Основным принципам эффективного банковского надзора Базельского комитета по вопросам банковского надзора;

3) между Национальным банком Украины и органом банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, заключено соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора;

4) уставный капитал иностранного банка не меньше 150 миллионов евро;

5) минимальный размер приписного капитала филиала на момент его аккредитации не менее 10 миллионов евро;

6) наличие письменного обязательства иностранного банка о безусловном выполнении им обязательств, возникшим в связи с деятельностью его филиала на территории Украины.

Для осуществления филиалом иностранного банка банковской деятельности на территории Украины Национальный банк Украины проводит аккредитацию филиала иностранного банка в Украине путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр банков и выдачи банковской лицензии.

В проекте также отмечается, что вклады физических лиц филиалов иностранных банков гарантируются в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Украины.

Положения законопроекта также направлены на смену порядка открытия банками Украины своих филиалов на территории Украины.

Вместо регистрации филиалов банка Национальным банком Украины, которая предусмотрена на сегодня Законом Украины "О банках и банковской деятельности", законопроектом предусматривается, что сведения о филиалах банков включаются Национальным банком Украины в Государственный реестр банков на основании письменного сообщения банка.

Согласно объяснительной записке к законопроекту, законопроект подготовлен с целью правового урегулирования вопроса о предоставлении иностранным банкам права открывать на территории Украины филиала и осуществления такими филиалами банковской деятельности, что является важным условием при решении вопроса вступления Украины во Всемирную торговую организацию, а также членству Украины в Европейском Союзе.