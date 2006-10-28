Проезд на метро должен стоить 1,5 гривни

Вскоре опять может возрасти стоимость проезда в Харьковском метрополитене.

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу на пресс-конференции начальник Харьковского метрополитена Сергей МУСЕЕВ заявил, что он будет инициировать новое повышение тарифа.

По его словам, повышение стоимости проезда с 50 до 75 копеек (с 19 октября 2006 г. - УНИАН), не решает проблем его предприятия, даже не выводит на нулевой уровень рентабельности, уже не говоря о возможности развития.

С.МУСЕЕВ выразил надежду, что инвестиции в 500 тыс. грн., которые предложил президент АО «Концерн «АВЕК и К*», народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН, помогут полноценному функционированию метрополитена.

Как сообщал УНИАН, раньше против повышения тарифа на проезд в метро выступали ряд партийных и общественных организаций Харьковской области. Позиция Объединения профсоюзов Харьковской области позволила не повысить тариф выше 75 коп.

Ранее С.МУСЕЕВ заявлял, что для перспективы развития метрополитена стоимость проезда в метро должна быть не менее 1 грн. 50 коп.

На днях Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН обсудил с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ возможность передачи Харьковского метрополитена в муниципальную собственность.