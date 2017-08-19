На Житомирщине археологи продолжают изучение древлянского колодца X века
12:01, 19 августа 2017Общество
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Раскопки проводит Житомирская археологическая экспедиция, которая уже показала интересные находки.
REUTERS
На Житомирщине археологи продолжают изучение уникального объекта – древлянского колодца X века.
Читайте такжеВо время раскопок под Днепром археологи нашли скифскую "амазонку" с украшениями (фото)Об этом УНИАН сообщили в Олевской объединенной территориальной общине.
Как отмечается в сообщении, "недавно археологи обнаружили уникальный объект – древлянский колодец X века на городище в Олевске".
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