На Житомирщине археологи продолжают изучение древлянского колодца X века

12:01, 19 августа 2017
Общество
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Раскопки проводит Житомирская археологическая экспедиция, которая уже показала интересные находки.

REUTERS

На Житомирщине археологи продолжают изучение уникального объекта – древлянского колодца X века.

Читайте такжеВо время раскопок под Днепром археологи нашли скифскую "амазонку" с украшениями (фото)Об этом УНИАН сообщили в Олевской объединенной территориальной общине.

Как отмечается в сообщении, "недавно археологи обнаружили уникальный объект – древлянский колодец X века на городище в Олевске".

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