На Житомирщине археологи продолжают изучение древлянского колодца X века

На Житомирщине археологи продолжают изучение уникального объекта – древлянского колодца X века.

Читайте такжеВо время раскопок под Днепром археологи нашли скифскую "амазонку" с украшениями (фото)Об этом УНИАН сообщили в Олевской объединенной территориальной общине.

Как отмечается в сообщении, "недавно археологи обнаружили уникальный объект – древлянский колодец X века на городище в Олевске".