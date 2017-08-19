В Тернополе состоится Кубок по аквабайку и этап Чемпионата мира по водно-моторному спорту

В Тернополе с 25 по 27 августа состоится Восточноевропейский Кубок по аквабайку (фристайл) и этап Чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе F50.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, также на тернопольском пруду состоятся этапы чемпионата Европы по водно-моторному спорту в классах F250 и F125 и Кубок городского головы в классе F 550.

По предварительным данным, уже зарегистрировались 48 участников из 12 стран.

В мэрии отметили, что на время проведения соревнований экскурсионно-прогулочные поездки теплоходами "Герой Танцоров" и "Капитан Т. Парий" на пруду проводиться не будут.

Во время проведения соревнований на набережной пруда и в парке им.Т.Шевченко пройдут гастрономический фестиваль, выступления тернопольских групп, open-air с участием лучших диджеев Украины и концерт украинской группы "Kozak System".