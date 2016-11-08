Квоты на отечественную музыку: кто из чиновников поддержал флеш-моб украинской песни

Сегодня в Украине вступил в силу закон долю музыкальных произведений государственным языком в программах телерадиоорганизаций.

Согласно документу телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, в частности, не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов.

При этом, активисты попытались проследить как радиостанции придерживаются новых требований. В общем, за первые 8 часов мониторинга активисты отметили, что закон соблюдается почти на всех радиостанциях. При этом волонтеры отметили, что требования закона соблюли полностью 5 радиостанций из шести.

Продюсеры убеждают, что из хранилищ подоставали старые добрые украинские хиты, а свежей и качественной музыки государственном языке сейчас мало.

В то же время, народный депутат Виктория Сюмар ввела в соцсетях флеш-моб и призвала делиться своими любимыми украинскими песнями.

К инициативе парламентария, которая была одним из инициаторов закона о квотах, присоединилось много чиновников. В частности, президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook распространил ссылку на песню на клип Океана Ельзы "Веселі, брате, часи настали".

«Мы должны сделать так, чтобы украинской песни было как можно больше - на радио, на телевидении и, конечно, в социальных сетях», - написал глава государства.

В стороне от флешмоба не остался и премьер-министр Владимир Гройсман, который к акции в соцсети присоединился с песней ТИК «Люби ти Україну».

Сама же Сюмар на своей странице в Facebook указала песню «Возвращайся живым» от Тельнюк: Сестры и Kozak System.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телерадиокомпании "Шансон" за трансляцию песни, которая пропагандирует военно-морские силы государства-агрессора.

"В эфире радиостанции 2 ноября этого года в 19:22 транслировался музыкальное произведение Дениса Майданова "Тихий океан", в котором есть такие строки: "Недели похода - такая работа есть родине верно служит... Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот", - говорится в сообщении Нацсовета.