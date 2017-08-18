Из Украины повторно депортирован криминальный авторитет "Гия" - полиция

В Киевской области задержали и повторно выдворили с территории Украины неоднократно судимого гражданина Грузии Георгия Чантурию по прозвищу "Гия".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

«Преступная деятельность неоднократно судимого гражданина Грузии Чантурия Георгия Джемаловича и пребывание его на территории Украины представляет угрозу общественной безопасности жителей нашей страны. Сотрудники Управления уголовного розыска областной полиции провели комплекс оперативных мероприятий, повторно обнаружили нелегала в Киевской области с поддельными документами и сегодня депортировали», - сообщили в пресс-службе.

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В полиции также отметили, что в конце марта этого года оперативники Киевской области задержали криминального авторитета и принудительно выдворили за пределы Украины, с запрещением въезда на 5 лет. На родине 40-летний мужчина подделал паспорт, изменив свое имя, и 6 июля повторно противозаконно вернулся в Украину.

Полицейские обратились в Государственную миграционную службу Украины с ходатайством о принудительном выдворении гражданина Грузии из Украины. Сегодня решение о его депортации было выполнено.

В полиции также сообщили, что всего в течение 20 лет мужчина незаконно находился и осуществлял свою преступную деятельность на территории нашей страны. За это время он 4 раза отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и других преступлений.