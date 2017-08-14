Аллею памяти в Днепре взяли под видеонаблюдение

В Днепре взяли под видеонаблюдение Аллею памяти Небесной сотни и участников АТО. Об этом сообщил советник председателя облгосадминистрации, участник АТО Иван Начовный, передает Радио Свобода.

Как сообщил Иван Начовный, по инициативе волонтеров и чиновников облгосадминистрации система видеонаблюдения была настроена и сдана в эксплуатацию. Это понадобилось после недавнего инцидента с осквернением Аллеи неизвестными лицами.

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«Современное оборудование, отдельное независимое расположение, возможность модернизации и масштабирования, быстрое переориентирование на новые задачи», – рассказал Иван Начовный о преимуществах видеосистемы.

Напомним, 28 июля на Аллее памяти героев АТО неизвестные злоумышленники повредили стенды с фотографиями погибших.

Это был первый такой инцидент за более чем три года существования аллеи. Позже Аллею памяти силами неравнодушных людей восстановили. В областном управлении национальной полиции сообщили, что расследуют инцидент.