Шэрон Стоун опубликовала запись с кастинга "Основного инстинкта" (видео)

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун показала видео, где она проходит кастинг на роль в "Основном инстинкте".

Это произошло в 1992 году. На видео слышно, как режиссер Пол Верховен за кадром читает реплики детектива Ника Каррена, которого в фильме сыграл Майкл Дуглас. Шэрон тем временем закуривает и перевоплощается в Кетним Трамелл.

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"Не то чтобы меня увидели и сказали: "О, да! Это она!". На съемки приглашали еще двенадцать или тринадцать женщин. Просто они отказались", – рассказала Шэрон.

Тогда на роль психопатки Трамелл претендовали Ким Бейсингер и Джулия Робертс, которые тогда уже были достаточно популярными. Однако актрисам сценарий показался излишне откровенным и они отказались.

Режиссер Верховен тогда решил рискнуть и пригласил на съемки тогда еще малоизвестную Шэрон Стоун.