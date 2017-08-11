После заявлений УКРОПа по поводу неудовлетворительного питания для военнослужащих бойцам АТО привезли качественную пищу

Уже на следующий день после заявления волонтеров и представителей УКРОПа о поставках на передовую несъедобных консервов военным привезли качественные продукты. Об этом сообщили бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Они отметили, что такой вкусной пищи еще не получали, и отправили волонтерам фото нового продуктового обеспечения.

На них видно, что военнослужащим наконец-то доставили свежие овощи и фрукты, повидло, масло, сгущенное молоко, мясо и новую консервированную свинину, которая существенно отличается от той, которой бойцов кормили до сих пор.

В то же время волонтер и председатель Закарпатского УКРОПа Власта Негря призвала Министерство обороны не просто подтвердить факт поставок некачественного питания для военнослужащих, но и полностью расследовать дело и привлечь к ответственности виновных в возможном хищении средств на продукты для защитников.

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«Консервы с пищевыми отходами, которые хранятся на складах, должны быть вывезены из зоны АТО! Обращаюсь ко всем военнослужащим: если случаи с некачественным питанием повторяться, не бойтесь сообщать об этом и писать рапорты командованию, жалобы в Министерство обороны. Волонтеры вместе с депутатами-укроповцамы и в дальнейшем будут следить не только за питанием наших воинов, но и за уровнем и качеством гособеспечения армии в целом. Не дадим наживаться на солдатах!» – отметила Власта Негря.

Напомним, 8 августа волонтеры и представители УКРОПа на пресс-конференции обнародовали результаты экспертизы мясных консервов производства ООО «Адамант 2000», которыми кормили бойцов на передовой. Содержание банок не соответствовало Госстандарту, а запах продукта не выдерживал никакой критики. Во время брифинга 9 августа представители Министерства обороны подтвердили информацию о поставках бойцам некачественных продуктов питания.