В Житомире почтили память жертв политических репрессий 1937-1938 годов

В Житомире сегодня почтили память жертв политических репрессий 1937-1938 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, сегодня в Житомире в 10.00 у Памятного знака жертвам политических репрессий 1937-1938 годов по улице Большой Бердичевской состоялся митинг-реквием.

Участие в нем приняли руководители городской и областной власти, духовенство, интеллигенция, историки, жители города.

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Организатором мероприятия выступил житомирский благотворительный фонд «Жертвам политических репрессий» и Житомирский городской совет.

После совместного исполнения Государственного Гимна Украины участники мероприятия - около ста человек - минутой молчания почтили память жертв террора.

Панихиду по погибшим отслужили священники разных конфессий, после этого отдельные свидетели событий политических репрессий 1937-1938 годов поделились воспоминаниями о тех временах.