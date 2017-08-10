Со следующего года тесты ВНО будут сдавать выпускники ПТУ

В следующем году претерпит изменений внешнее независимое оценивание по иностранному языку, а тесты с украинского языка и литературы, математики и истории Украины адаптируют для тех, кто имеет недостатки зрения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

По его словам, в тесте по иностранному языку в следующем году появится элемент оценивания нового вида деятельности, который до этого не практиковался – восприятие языка на слух. "Будет отдельный блок аудирование", - отметил Карандий.

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"Кроме того, предполагается, что в процессе прохождения государственной итоговой аттестации будет использован двухуровневый тест с уровнем владения языка Б1 и Б2", - сказал директор УЦОКО.

Также, планируется адаптировать на следующий год тесты с украинского языка и литературы, математики и истории Украины для незрячих людей.

"Эта категория небольшая, но с точки зрения сохранения справедливости подхода в плане равных условий доступа к высшему образованию, мы это должны делать, и я надеюсь, что мы это сделаем на следующий год", - рассказал Карандий.

Кроме этого, в следующем году ВНО по украинскому языку и литературе будут сдавать выпускники не только школ, но и профессионально-технических учебных заведений и колледжей, пишет Украинская правда.

По словам Карандия, ВНО для выпускников ПТУ будет служить формой государственной итоговой аттестации (ГИА).

"Это произойдет впервые, до сих пор ВНО не применялось в форме государственной итоговой аттестации для выпускников профессионально-технических заведений и колледжей. Это даст возможность сравнить, какой уровень подготовки в школе, профтехучилище и колледже. В дальнейшем мы планируем сформировать единые требования для оценки этих выпускников", – отметил он.